Lugeja kirjutab: ostsin poest tühja õllepurgi

Saku Õlletehase kvaliteedisüsteemide spetsialist Tiiu Hansoni sõnul on õlu ilmselt purgist välja lekkinud. «Kinnitame, et meie õlletoodang on pideva ja sagedase kvaliteedikontrolli all. Purgiliinil on mitmed kontrollseadmed, mis kontrollivad kõiki villimise etappe, seejuures alatäitega purgid eemaldatakse automaatselt. Sellest tulenevalt on äärmiselt ebatõenäoline, et kinnine tühi purk võis tekkida tootmise käigus,» Hanson.