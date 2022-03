Lugeja küsib: kas mõlkis konservist võib haiguse saada?

«Iga kord, kui ma konserve ostan, vaatan neid mõlke, mis konservil on. Kui suur see mõlk peab olema, et botulism sisse läheks?» küsis lugeja. «Kui poes käin, ostan mõned konservid kaasa, sest veidi peab ju midagi varuma. Samas ei taha mingit segi pekstud konservi osta.»

Mõlkis konservidega tuleb tõesti ettevaatlik olla, kinnitas põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Jaana Oona. «Kindlasti tuleb mõlkidele tähelepanu pöörata. Kui juba mõlgid on tekkinud, siis on raske kindlaks teha kahjustuste ulatust,» mäkris ta.

Seepärast on parem mõlkis konserve vältida. Eriti ohtlikud on mõlgid, mis on konservikarbi serva lähedal. Siis on tõenäosus, et mikroorganismid on toidu sisse pääsenud, suurem, vahendab cookinglight.com. Samuti tuleks kõrvale jätta konservid, mille mõlk on sõrmeotsast sügavam. Ka teravate servadega mõlgid on toiduohutuse seisukohast ohtlikumad.

Oona sõnul on oluline hoolas olla ka purgisuppidega. Kui purgisupil on kaas lahti ja vaakumit ei ole, on oma tervise huvides parem sellise toote tarbimisest hoiduda.