Kui nädala alguses levis kuvatõmmis, et Venemaal on McDonald'si burgerite hinnad teinud veebimüügis kõrged rekordid, siis nüüd saab 12 000 rubla (umbes 100 eurot) eest tellida McDonald'si tassi ja pea 5000 rubla (umbes 43 eurot) eest McDonald'si salvrätiku.

Samas on tekkinud ostukeskkonna külastajatel küsimus, kas McDonald'si burgeripaberisse on ikka mähitud originaalburger – ja kui värske see on.