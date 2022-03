Kasulikke näpunäiteid ⟩ Kuidas kriisi ajal säilitada sideühendus?

Varu energiaallikad

Lisaks tasub hankida juhtmega interneti püsiühenduse kõrvale ka nutiseadmetesse mobiilne internet, mis toimib kuni sidevõrgu reservtoite katkemiseni. Kui on aga teada, et kriisiolukorras on hädavajalik kasutada arvutis internetti, siis tasub mõelda ka taskuruuteri omamisele.

Märgi olulised telefoninumbrid üles

Kõik olulised numbrid tasub endale paberile üles kirjutada olukorraks, kui mobiiltelefon lakkab töötamast või ühel mobiilioperaatoril on sidekatkestus. Hädavajalike numbrite hulka võivad kuuluda nii pereliikmete, naabrite, hädaabi- kui ka infonumbrid. Kasulik on teada, et 112 numbrile on võimalik helistada ka siis, kui SIM-kaart on telefonist välja võetud, kuid telefonil akut veel siiski jagub.