Vene kanaleid näeb Eestis endiselt ning sekkuda saavad vaid Google ja Apple

Kuigi paljuid Venemaa telekanaleid Eestis enam teleri vahendusel ei näe, siis saab neid ometi jätkuvalt vaadata nutiseadmest rakenduse kaudu. Näiteks on nähtavad Venemaa kesktelevisioon ning keelatud kanalitest RBK.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti kommunikatsiooninõuniku Aap Andreas Rebase sõnul on sõjapropaganda on keelatud sõltumata selle edastamise vormist. «Tegeleme teemaga aktiivselt: oleme hetkel koostöös teiste riigiasutustega uurimas, kas ja millised nutirakendused võivad sisaldada keelatud sisu ning oleme olnud suhtluses ka suuremate äpipoodidega, et kaardistada nende võimalusi keelatud sisu pakkuvate rakenduste piiramisel.»