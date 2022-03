Kust saab tatart ja soola ning kui palju see maksab?

Kiire tiir Harjumaal kinnitas, et nii soola kui tatart on tänini saada Prismades. Tatart on välja pandud koguni euroalustel, sest huvi tatra vastu on tublisti kasvanud. Nii on selle hind ka kõvasti krõbedam kui veel veebruaris. Siis maksis kilo tatart Prisma e-poes 1 euro 39 senti. Nüüd on Leedust pärit Minu tatrapakid müügil hinnaga 2,49 eurot ja Tartu Milli tatar koguni hinnaga 3 eurot ja 49 senti kilo.