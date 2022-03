Elisa teeninduse juht: ühe klienditeenindaja halb päev mõjutab sadu kliente

Teeninduskvaliteet on midagi, mida mõjutavad kümned erinevad aspektid, kuid Elisa teeninduse valdkonna juhi Kristina Judina sõnul seob neid kõiki lõpuks ühine nimetaja – juht ning tema juhtimisstiil. Seejuures on Judina sõnul võrdselt oluline nii juhi suhtumine oma töötajatesse ja oma rolli, kui ka oskus luua ning muuta protsesse, mis võimaldavad töötajal päriselt keskenduda parima teeninduskogemuse pakkumisele.

«Teenindus on enamasti pea ainus kontaktpunkt, mis kliendil mõne ettevõttega on, seega ei ole valikut, et selle kvaliteet saaks libisema hakata. Küll aga on see midagi, mis on lihtne juhtuma, kui juhtimistasandil tehtavad vead hakkavad mõjutama teenindajate võimet pakkuda oodatud tasemel kliendikogemust,» märkis ta, lisades, et teenindusvaldkonna kiirust arvestades annavad kõik möödalaskmised kiirelt tunda.

Suurtes organisatsioonides tegelevad teenindajad päeva jooksul kümnete, kui mitte sadade klientide murede ja rõõmudega, mistõttu võib juba ühe klienditeenindaja halb päev või vastumeelsus oma töö vastu jätta suurele hulgale klientidest suhu halva maitse. Arvestades, et suuremates ettevõtetes on teenindajaid kümneid ning päeva jooksul tuleb suhelda tuhandete inimestega, on Judina sõnul lihtne näha, kuidas saab halvasti juhitud teenindustiim kiirelt ettevõtte edule saatuslikuks.

See aga ei tähenda, et murekohtadel lasevad klientideni jõuda vaid mingid konkreetsed otsused, näiteks graafikute koostamisel tehtud valikud või sel perioodil makstava boonuse summa, vaid pigem on Judina hinnangul spekter palju laiem.

«Hea teenindus algab heast juhtimisest ning hea juhtimine ei ole kinnise uksega toas paberitele templite löömine ja puhkuseavalduste menetlemine.»

See on osa sellest, aga seejuures vaid väike osa. Teenindusjuhtimises peab liider Judina kinnitusel suutma näha väga-väga laia pilti, mille ühes otsas on protsessid ja info liikumine, teises otsas inimeste isiklikud mured ning indiviidipõhised eripärad. Sinna vahele jääb veel umbes 15 olulist asja, millele peab tähelepanu pöörama, et meeskond rõõmsa ja võimekana hoida.

Eelneva kõrval on Judina sõnul kriitilise tähtsusega ka oskus märgata ning sekkuda, kusjuures tihti ei pruugi inimesed ise arugi saada, et tööga mitteseotud probleemid on mõjutamas ka nende pakutavat teeninduskogemust. Näiteks ei ole tema sõnul ennekuulmatud juhud, kus muidu meeletult edukas töötaja hakkab ühel päeval hulgaliselt vigasid tegema.

«See on koht, kus vastutav juht peab probleemi kohe märkama ning selgeks tegema, mis on probleemi juurpõhjus. Kui näiteks selgub, et inimesel on kodus midagi halvasti, siis peaks ettevõte ka omalt poolt vastu tulema ja andma inimesel võimalused asjad korda saada, näiteks pakkudes vaba päeva või puhkust, et olukorra normaliseerumisel saaks inimene tuttavasse töörütmi naasta,» selgitas ta.

Probleemid kerkivad kiirelt esile