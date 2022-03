Märts on naistekuu – mille alusel valib endale autot Eesti naine?

Mobire Groupi tellitud tarbijauuringust selgus, et Eesti naiste lemmikuks on ökonoomne hübriidauto, mis on ka silmale ilus vaadata. Brändilojaalsus on naiste seas madal ning pea pooltel juhtudel maksis viimane auto kuni 15 000 eurot. Varasemast enam tegelevad naised nii auto valiku kui ka ostuga ise.

«Tundub, et Eesti naiste puhul peab paika väide, et autot ostetakse silmadega. Uuringu järgi mõjutas naiste viimase auto ostu kõige rohkem justnimelt auto välimus, mille tõi esimese tegurina välja suisa 51 protsnti vastanutest. Sellele järgnesid ökonoomsus, turvalisus ning ka keskkonnasäästlikkus. Viimased eristavad naisi meestest kõige enam, sest mehed ei hinnanud auto turvalisust ja keskkonnasäästlikkust sama kõrgelt,» sõnas Mobire Groupi E-äri juht Laura Klemmer.

Uuringu järgi on Eesti peres keskmiselt kaks autot, millest üks on naise kasutada. Kusjuures iga teine naine tegi viimase auto ostu valiku ise ning pooltel juhtudel tegi seda keegi teine. Klemmeri sõnul on see osakaal siiski märgatavalt kasvanud võrreldes eelnevate aastatega, mis näitab, et naised on ostuotsustes iseseisvamad.

«Kuigi tähtsamad otsused langetatakse endiselt koduseinte vahel, siis selgelt joonistus välja, et varasemast enam teeb auto valiku naine ise ning ei toetu ilmtingimata elukaaslase või meetuttava nõule,» selgitas Klemmer.

Bränd on väheoluline

Brändilojaalsus autoostul on naiste seas üldiselt madal: ühte konkreetset marki eelistab vaid 17 protsenti vastanutest. Brändi peab mingil määral oluliseks siiski 40 protsenti vastanutest, kes kaaluvad autoostu mitme autotootja vahel.

Siiski ütles ligi 60 protsenti naistest, et erinevate markide ja mudelite võrdlemine on nende jaoks keeruline. Populaarseimad brändid naiste hulgas on Toyota, Škoda ning Peugeot. 45 protsenti naistest ütles, et nende viimane auto maksis kuni 15 000 eurot, kolmandikul juhtudest kuni 25 000 eurot ning väikesel osal veelgi enam.

Keskkonnasõbralikest autodest eelistavad naised ülekaalukalt hübriidautot. Elektriauto on valmis soetama umbes 10 protsenti vastanutest. «Uuringust selgus samuti, et ligi kolmandik naistest on nõus keskkonnasõbralikuma mudeli eest ka rohkem maksma. Keskmisest enam on seda nõus tegema nooremad naisterahvad,» selgitas Klemmer.

Auto omanikust selle kasutajaks

Klemmeri sõnul näitab uuring, et liising on endiselt domineerivaim auto finantseerimise viis, kuid reaalsuses otsustab üha enam naisi hoopis autot rentida, sest sellisel juhul ei ole vaja auto hoolduse, rehvivahetuse ja remondi korraldamisega ise tegeleda.