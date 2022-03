Sirje Potisepp toidutootja elust: olukord on väga ebastabiilne ja ärev

Sissetung Ukrainasse võib häirida põllumajandustoodete ja põllumajandustootmiseks vajalike toorainete, eriti energia, gaasi, väetiste ja teravilja ülemaailmseid turge.

Kõige suurem mõju on täna kalasektorile. Ukraina on Eesti üks püsivamaid ekspordipartnereid kilu ja räime ekspordil ning on kalatoodete kaubagrupis top 5 ekspordipartner.

2021. aastal oli kalatoodete osakaal ekspordikäibes 13 protsenti, väärtusega 17 miljonit eurot. Eestis on käimas hetkel väga aktiivne kalapüügihooaeg ning ekspordikanalite sulgumisel tekkivad suured laojäägid külmladudesse, eriti nendel ettevõtjatel kes sõltuvad peamiselt Ukraina turust. Uute turgude leidmine võtab aega ja seetõttu kalanduses suured väljakutsed.

Juba enne sõda oli seis keeruline

Juba enne puhkenud sõda sattus toiduainetööstus olukorda, kus lühikese aja jooksul oli tootmissisendite hinnatõus ääretult järsk. Elektri hind oli enne soda juba meie ettevõtetele tõusnud keskmiselt kolm korda, kütuse hinnatõusud on kergitanud logistikakulusid ning kütuste hinnatõus jätkub lausa tundidega, gaasi hind on tõusnud viis korda ja kallineb veelgi, pakendid on läinud 50 protsenti kallimaks, ka palgad on meie sektoris tõusnud 10 protsendi võrra.

Toidutootmise alustala – teravilja hinnad – on juba tõusnud aastaga kordades ning hinnatõus jätkub. Nisuhinna tõusu koosmõju gaasi- ja kütusehindade tõusuga saab ilmselt olema laiaulatuslik.

Venemaa ja Ukraina on maailma teravilja ja õliseemnete turul olulised osalised. Statistiliselt Ukraina moodustab 11 protsenti maailma nisuturust, 16 protsenti odra, 15 protsenti maisi, 16 protsenti rapsi, 50 protsenti päevalilleseemneõli, 9 protsenti päevalilleseemnete ja 61 protsenti päevalillekoogi turust.

Venemaa puhul on need näitajad 20 protsenti (nisu), 16 protsenti (oder), 2 protsenti (mais), 3 protsenti (rapsiseemned) ja 20 protsenti (päevalillekook). Ukraina on ka Euroopa Liidu oluline tarnija.

Pakenditega on keeruline

Tootjad tunnevad praegu raskusi nii erinevate pakendite kui etikettide tarnimisega, kuna näiteks Vene laevu ei lubata sadamatesse sisse ei laadimiseks ega lossimiseks.

Pakendeid osteti ka Ukrainast ning praegusel hetkel ei ole lihtsalt juba toodetud pakendeidki sealt võimalik kätte saada. Tohutu globaliseerumine tarneahelates tähendabki praegu seda, et Venemaa vastu määratud sanktsioonid mõjutavad ringiga ka meie tootjaid. Mis on selle lõpphind ei ole võimalik praegu ennustadagi, oleme selle enneolematu kriisi alles algusfaasis.

Kui tavapärased ja aastakümnetega sisse töötatud tarneahelad lüüakse hetkega puruks, võtab uute tarnepartnerite otsimine ikka aega, kuid uusi tarnepartnereid otsitakse. Me ei pea küll kartma defitsiiti ja tühjasid poelette, kuid peame hakkama hinnatõuse jälle ette valmistama.

Asi pole ainult hinnas

Täna ei ole teema enam ainult hind, vaid kõige tootmiseks vajaliku kättesaamine ja Eesti tootjate konkurentsivõimelisus. Ärme unusta, et toit on strateegiline kaup ja toidu kättesaadavus on praegu selge prioriteet. Meie tugevuseks on kohaliku toiduainetööstuse olemasolu, mille jaoks on saabunud aga väga rasked ajad.

Ühelt poolt tootmissisendite hinnatõusud ning teiselt poolt kaubanduskettide omavaheline hinnasõda, mis toiduainete hinnad all hoiab ning annab ka täiesti vale signaali toiduainete tegelikest hindadest. Tarbijatele on odavad hinnad alati head, kuid peame aru saama, et ka toiduainetel on oma hind ning nende tootmiseks kulutatakse oluliselt ressursse alates põllumajandustootjatest kuni kauplusteni välja.

Oma toidutööstus on toiduainetega varustamisel äärmiselt tähtis. Nii aitaks meie tootjaid laiem Eesti kaupade sortiment, mis suurendaks tootmist ning ehk mõnevõrra aitaks järsku hinnatõusu edaspidi leevendada, sest mida rohkem toodad ja müüd, seda odavam on lõpphind. Seega on Eesti toidutööstuse käekäik meie, kui tarbijate teadlikes valikutes – eelistades eestimaist, toetame oma riiki ja rahvast.