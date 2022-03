Lugeja küsib: miks on 500-grammises hapukoores vale kogus toodet?

Tuleb välja, et tegelikult on kaupa tavaliselt pakis veidi rohkem, kui sildil kirjas. Eriti helde on Saaremaa piimatööstus. Mo Saaremaa Saare Light juust peaks sildi järgi kaaluma 150 grammi. Koos pakiga kaalub kõik kokku 180 grammi ning isegi siis, kui juust paki seest välja võtta, on seda 17 grammi rohkem kui lubatud.