Lugeja küsib: miks müüb Maksimarket ikka veel Borjomi vett?

Rimi, Selver ja Maxima on otsustanud boržommi vee letilt kõrvaldada, sest seda toodab sanktsioonide alla jäänud Venemaa ettevõte.

Postimehele kirjutas lugeja, kes ei mõistnud, miks Coop seda toodet edasi müüb. «Hiljuti lugesin kuskilt väljaandest, et Borjomi vett ei tohi Eestis enam müüa, sest see firma kuulub Vene oligahile. Aga miks siis Laagri Maksimarket seda jätkuvalt müüb?» küsis lugeja.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miidlo täheldas, et tegemist ei ole Venemaa ettevõtte tootega. «Meie andmetel on Borjomi Gruusias tegutsev ettevõte, mis kuulub suuremas osas rahvusvaheliste investorite grupile, mille enamusosanikud on Gruusia, Ühendkuningriigi, Iisraeli ja Ukraina kodanikud.»