Venemaal müüakse McDonaldsi joogikõrsi ja plastikkahvleid uskumatute summade eest

Enne, kui Venemaal McDonaldsi restoranid venemaal uksed sulgesid, seisid inimesed pikalt sabas, et ära süüa üks viimane BigMac. Need, kes said veel midagi osta, müüvad seda kraami nüüd hea raha eest Venemaa kuulutustelehel Avito, vahendab Business Insider.