Lidl pakub tööd Ukraina põgenikele

«Eesti on juba pakkunud varjupaika tuhandetele ukrainlastele. Oleme leidnud võimaluse neid oma meeskonnas tööga aidata ja laekunud avalduste põhjal võib öelda, et huvi Lidlis töötamise vastu on suur. Kuigi uute kolleegide tööülesanded on samad, mis teistelgi poetöötajail, siis sisseelamisperioodil ei hõlma need vahetut kontakti klientidega. Koostöös töötukassaga pakume uutele meeskonnaliikmetele peatselt ka võimalust alustada eesti keele õpet,» ütles Lidl Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto.