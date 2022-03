Toidu kojuvedu läks kallimaks

Selverist maksab toidu koju toomine nüüd vastavalt linnale ja kellaajale 4,90 eurot kuni 9,90 eurot. Pea 10 eurot peab toiduportsu koju toomise eest välja käima Harjumaa kaugemates otstes, Tartu linnas on ka kõige kallimatel aegadel teenuse hind kuni 6,90. Varem maksis kojuvedu kõikjale 4 eurot ja 90 senti ning kõige parematel hetkedel koguni alla 3 euro. Teistes kauplusekettides on kojuvedu odavam, erinevalt teistest kettidest viib Selver kaupu kohale aga pea igale poole üle Eesti.

Selveri kauplusteketi kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul on muudatus ingitud kütuse- ja energiahindade tõusust, mis ei võimalda e-Selveril kojuvedu senise hinnastamisega jätkata.

«Oleme e-Selverit arendanud põhimõttel, et kaupade hinnad oleksid e-poes täpselt samad, mis tavakauplustes – nii ei peida me e-poe toodete hindade sisse muid tasusid. Selline läbipaistev hinnastamine on olnud meile omane kogu e-Selveri ajaloo jooksul. Eristume siin konkurentidest. Selveris ei taha me sellest põhimõttest taganeda. Seetõttu oleme logistikakulude hüppelise kasvu tõttu sunnitud tõstma kojutarne hindu,» selgitas ta.

Võimalus kaupu tellida varasema 4,90 euro eest säilib teatud nädalapäevadel ja kellaaegadel. Kiirkulleri teenustasu hakkab olema 9,90–12,90 eurot.

Lisaks tõuseb ette komplekteeritud kaupade väljastamise tasu infoletist, drive-inist ja Peetri Selveri Selvekapist 2,90 eurole.

Prisma e-poest ostes maksab kojuvedu toidu kojuvedu 4 eurot ja 90 senti. Prisma ei ole väga selgelt välja öelnud, kuhu toit jõuab ja kuhu mitte. Häädemeestele igatahes Prisma toitu ei too, Tallinna ja Tartu lähedale küll. Nii Prisma kui Selveri puhul on tore see, et tellida võib kasvõi ühe õuna. Kui oled nõus koju toomise eest maksma, siis jõuab ubin sinuni.

Barboras on minimaalne toidukorv 20 eurot ja 50 senti, sellest väiksema summa eest sealt osta ei saa. Kui miinimumsumma on koos, maksab kojuvedu 1 euro ja 99 senti. Kui osta 50 euro ja 50 sendi eest, siis on toidu kohaletoomine tasuta. Seda rõõmu on Harju- ja Tartumaa inimestele.

Coopi e-pood toob toidu koju Tallinnas, Harjumaal ja Pärnus. Kõige odavam ports, mis koju kohale jõuab, peaks maksma 30 eurot. Igal juhul tuleb aga toidu koju toomise eest välja käia 2 eurot ja 49 senti.

Rimi e-poest saab kõige vähem korraga tellida 20 euro eest. Kui osta 50 euro eest, on kojuvedu tasuta. Muidu maksab toidu kojuvedu 4 eurot ja 99 senti. Toit tuuakse koju Tallinnas, Pärnus, Rakveres ja Tartus ning nende linnade lähiümbruses. Samuti tuuakse toit kohale Kohilas ja Raplas ning nende lähedal. Kulleriga saab kaupa koju tellida ka Narvas, Narva-Jõesuus, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja nende lähistel.