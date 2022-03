Maxima kehtestas osale kaupadele müügipiirangu

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel kinnitab, et kaupa jagub kõigile. Samas ei soovi kauplusekett makarone ja nisujahu hulgi müüa, sest soodsad hinnad on mõeldud just jaeostjatele.

«Jaeketina müüme me üsna sageli mõningaid tooteid – kus tarbija on kõige hinnatundlikum – isegi odavamalt, kui on selle toote sisseostuhind või tooraine hind, eriti kui me räägime kampaaniahindadest,» rääkis Schapel. Häda oli selles, et soodsa hinnaga kaupu hakkasid kokku ostma ka hulgimüüjad.

«Me teeme tööd selle nimel, et Eesti inimestel oleks toit laual taskukohaste hindadega. Oleme lubanud ka üleüldise hinnatõusu tingimustes hoida igapäevase ostukorvi tooted odava hinnaga,» kinnitas Schapel.

Tooted, millele kehtib 5. märtsist ostja kohta korraga 10 või 12 tk piirang, on valdavalt Maxima omamärgitooted, mida turustatakse kas Extra Line’i või Optima Linja kaubamärgi all. Nende hulgas on tatar (800 grammi), aurutatud riis (800 grammi), kaerahelbed (400 grammi), nisujahu (2 kilo), makaronid sarvekesed (400 grammi), makaronid spiraalid (400 grammi), spagetid (400 grammi), suhkur (1 kilo) päevalilleõli (1 liiter ) ja rapsiõli (1 liiter).

«Üldiselt ei ole inimesed viimaste sündmuste mõjul hakanud meie kauplustest mingeid toiduaineid tavapärasest oluliselt rohkem varuma. Jah, mingil määral on kasvanud nõudlus kuivainete järele, kuid pigem on tegu tavapärase müügikoguste kasvuga, millega me tuleme kenasti toime,» rääkis Schapel.

Grossi poes kehtib sarnane piirang juba aastaid. Kauplusteketi omaniku Oleg Grossi kinnitusel need piirangud ka jäävad.

«Keegi ei oska kaupluses hulgioste ette planeerida. Kui keegi ostab kõik tooted ära, siis teine tuleb õhtul töölt ja talle enam ei jätku,» selgitas Gross. «Tuleb lasteaed ja ostab poe hapukoorest tühjaks. Teised kliendid ütlevad, et mis kuradi pood see teil on, isegi hapukoort ei ole!» kirjeldas ta võimalikku juhtumit.