Lidl ei täitnud veganite ootusi

«Meil on väga hea meel, et meie tooted suurt huvi pakuvad. Meie poed on olnud avatud alla nädala ja meie sortiment on välja kujunemas Eesti inimeste maitse-eelistuste ja soovide põhjal. Palume pöörata tähelepanu sellele, et meil on müügil juba praegu erinevaid BIO-tooteid, suur valik puu- ja köögivilju, sojatooteid jne. Tulevikus valik kindlasti suureneb. Soovitame silma peal hoida ka meie kampaaniapakkumistel,» kommenteeris asja Lidli pressiesindaja Karin Seppel.