Nõuandeid algajale rohenäpule: porgandi harvendamine on liigne vaev ning redis tahab jahedat

Kõige lihtsam asi kasvatada on tema sõnul salatkress. Alustassile pannakse märg salvrätik ja selle peale puistatakse seemned. Paber ei tohi kindlasti ära kuivada. Kui tõusmed on paari sentimeetri kõrgused, võib need ära süüa ja uued seemned kasvama panna.

Ave Visnapuu Botaanikaaia uues ja veel tühjas kasvuhoones. Foto: Erakogu

Tomati ja paprikaga tuleb ilmselt veidi rohkem vaeva näha, samas kiirustada ka ei maksa. Kui asjast mitte midagi ei tea, siis kipuvad inimesed nende taimede külviga liiga vara pihta hakkama. «Valgust ei ole, külm on ka. Taimed venivad välja ja head saaki ei ole. Väga varajane külv eeldab, et saad tärganud taimed panna varakult küttega kasvuhoonesse,» rääkis Visnapuu.

Kui taimel on piisavalt valgust ja soojust, siis on ette kasvatamise aeg on lühem ja areneb tugevam taim. Muidugi päris juunis pole enam mõtet tomateid ja paprikaid külvata.

Üks esimesi seemneid, mis mulda pista on paprikad ja kibepaprikad. Mõnikord on nendega häda, et seemned ei idane ja ühtegi taime ei tule. Elujõuliste seemnete leidmiseks tasub paprikaseemneid leotada. Need võib panna leigesse vette ja jätta need sinna paariks päevaks. Seemned, mis on selle aja peale põhja vajunud, on idanemisvõimelised. Pinnale jäänud seemnetel elulootust ei ole ning need võib lihtsalt minema visata.

Paprikate kasvatamine võtab aega ning need tuleks juba poolest märtsist mulda panna, muidugi pole ka viga, kui seda teha aprilli alguses. Nii tomatid kui paprikad tahavad idanemiseks sooja. Selleks ajaks võib nad panna näiteks põrandaküttega vannituppa, sest idanemise ajal pole valgusest lugu. Siis, kui esimesed lehekesed on mulla seest väljas, tuleks taimed pand panna valguse kätte.

Idanemise ajal ihkab paprika koguni 25-30 kraadi sooja. Kui taimed on tärganud ja pikeeritud, siis tuleks nad panna 17-25 soojakraadi kätte. Siis on aga kindlasti vaja valgust.

Kui taimed on pimedas, siis püüdlevad na valguse poole ja venivad välja. «Ka välja veninud taimest võib asja saada, aga parem, kui algusest peale kasvatada võimalikult tugev taim. Kui valgust ei ole, siis kasvab kahvatute lehtedega nõrk taim,» selgitas Visnapuu.

Tomati saab magusaks puutuhaga

Tomat tahab kergelt happelist mulda, aga tomati viljad võiksid olla magusad. Selleks, et seda magusust suurendada, võib viljade valmimise ajal segada mulda puutuhka. See sisaldab kaaliumit ja suurendab suhkrute tootmist viljas. Kohe kevadel ei tohiks tuhka mulla sisse segada, see teeb mulla aluseliseks ja see jälle tomatile ei sobi.