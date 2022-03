Maxima: Vene ja Valgevene toodete osakaal oli Ukraina omadest väiksem

Schapeli sõnul on Maxima Eesti sortimendis mõnisada Ukraina päritolu toodet, alates toidu- ja joogikaupadest, lõpetades seal toodetud tarbekaupadega. «Meie kauplustest leiab nii Ukraina päritolu mahlasid, kastmeid, konserveeritud tooteid, maiustusi, ketšupeid, viina kui ka palju muud. Nende hulgas on nii tuntud rahvusvaheliste kaubamärkide tooteid, mis on toodetud Ukrainas kui ka erinevate tuntud Ukraina tootjate tooteid,» ütles ta BNS-ile.

Umbes pool Maxima sortimendis olevatest Ukraina kaupadest jõuab Eestisse otse tootjalt, kellega kõigil grupi ettevõtetel on Schapeli sõnul olnud väga hea pikaajaline koostöö. Nende hulgas on näiteks Sadotšok, kes toodab mahlasid ja Chumak, kes toodab kastmeid ja ketšupeid.

Peamised tooted, mis Maximal seni olid Vene või Valgevene päritolu, olid erinevad teed, kalatooted, alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid, kuiv- ja kiirtoidud, kastmed, erinevad kuivained - näiteks tatar ja päevalilleseemned -, hematogeen ja karamellimaiustused. Toidukaupade kõrval oli Maxima valikus olnud ka väike valik neis riikides toodetud esmatarbekaupasid.

«Palume tarbijatel ka mõista, et Vene ja Valgevene toodete lettidelt ära korjamisega seonduvalt peavad kõik jaeketid üle Euroopa oma sortimendi üle vaatama ja ümberkorraldusi tegema, mistõttu võib kuluda natuke aega, et kõikidele toodetele täpselt samas hinnaklassis asendused leitakse,» tõdes Schapel, kuid toonitas, et Maxima poodides pole see samm üheski tootekategoorias defitsiiti toonud ning kõigile ära korjatud toodetele on olemas alternatiivid.

«Mis puudutab Ukraina päritolu kaupasid, siis ka nende kaupade osas on meil arusaadavatel põhjustel tarneraskusi, kuid nendele toodetele on meil samuti alternatiivid olemas,» lisas Schapel.