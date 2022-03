Naiskodukaitse annab nõu kuidas raskusteks valmistuda: kriisiks võib varuda ka veini ja juustu

«See ei tähenda, et sa nädal aega toituksid juustust ja veinist, aga ei ole mõistlik osta kuivikuid ja konserve, mis sulle üldse ei maitse. Võibolla sellel kriisiperioodil see komm päästab su päeva ja turgutab vaimset tervis. Selles mõttes on magus ja meelehea täiesti olulised asjad. Meil on 10 purki mett varutud,» tõi ta näite.

Kui varutud on sellist toitu, mida nii kui nii iga päev tarbida, siis ei ole ka ohtu, et miski halvaks läheb vaid varusid saab jooksvalt uuendada ja vanemad asjad eest nahka panna. «Mõned küll torisevad, et kui on kriis siis kõlbab kõik, aga kui muidu oled harjunud sushit sööma ja siis pead ühel päeval kartulikoortele üle minema, siis hakkab see ka vaimsele tervisele. Ka toidutagavara kogumisel peaks arvestama, et sellega saaks elada võimalikult normaalset elu,» rääkis Jakson ja lisas, et tal on ka palju batoone varutud, mida on hea ka igapäevaselt taskuse pista. «Kui läheme lastega pooleks päevaks välja, siis on batoonid kaasas ja kasutame neid jooksvalt.»

Toiduvarud Foto: Taavi Prints

Taskulamp ja raadio

Väga keerulisteks olukordadeks tuleks varuda ka sularaha. Enamasti maksame me kõikjal kas kaardiga või viipame kella või telefoni ning sularaha naljalt keegi kodus ei hoia. Kui elektrit ei ole, siis ei tööta ka pangaautomaadid ja kaadimaksed. Kui palju raha varuda, sõltub muidugi igast inimesest ja võimalustest.

Kui olla erinevateks katsumusteks valmis, siis peaks muretsema ka taskulambi. «Ühes sahtlis on meil taskulamp, mida ei lapsed ei tohi puutuda, sest selle peaksin igal juhul üles leidma,» rääkis Jakson, kellel on kodus ühtekokku vähemalt 10 taskulampi, mõned neist mänguasjakastides. Ka pisike patareidega raadio on kasuks, sest seda saab kuulata igal ajal. On ka selliseid kriisiks mõeldud vidinaid, kus raadio ja taskulamp on üheskoos ning mõnikord saab neid koguni vändates laadida. Hetkel on nendega muidugi kitsas käes isegi Hiina ladudes, sest kogu Euroopa on neid hoolega koku ostnud.

Elektrikatkestuse ajaks võib varuda ka küünlaid, aga see on mitme otsaga asi. Ühest küljest on hea, kui need olemas on. Teisalt, kui kodus on loomi ja väikseid lapsi, siis võib küünaldest hoopis uus häda tulla, kui keegi seal ümber susserdab ja need ümber ajab.

Mustad nõud on kurjast