Naiskodukaitse annab nõu: kriisiks võib varuda ka veini ja juustu

Võimalikuks kriisiks tuleks koju varuda suurem kogus vett. Päevas vajab inimene umbes kolm liitrit vett. Nädala peale kuluks inimese kohta 21 liitrit – seega kolme lapsega pere peaks igaks petteks kõrvale panema rohkem kui 100 liitrit vett. Seda on päris palju.

Jakson tõdes, et veega ongi asjad keerulised, eriti kui elada korteris. «Ei saa tervet voodialust veepudeleid täis laduda. Vett ei saa ka pikaks ajaks varuda, ja see peab ikka olema kinnine ja korralikult villitud,» tõdes ta.

See aga ei tähenda, et vee varumisele ei tasu üldse mõelda. Suvel autoga sõites on temal alati vähemalt 5 liitri jagu vett kaasas, kui peaks midagi juhtuma. Samuti on tema perel alati veevaru garaažis. «Tean ka, kus on meie lähedal allikas, kus saaks vett tuua kas või selle sama 5-liitrise nõuga, mille me esimesena tühjaks joome,» rääkis ta.

Tasub kindlasti teada, kustkohast võiks kodu lähedalt vett saada. Tallinnas on ka joogikraane, kus saab hädapärast vett võtta, ka tasub kodus hoida veepuhastustablette. Eestis leidub õnneks enam-vähem puhast vett ka looduses.

Varuda tasub kuivaineid, mida ka süüa tahaks

Kindlasti peaks kodus olema kuivaineid, seda õpetas juba koroonakriis. Siis olid olemas küll vesi ja elekter, aga kui pead kümme päeva isolatsioonis olema ja ei saa poodi minna, siis tulevad kodused toiduvarud kasuks. «Erinevateks oludeks peab olema jahu, helbeid, makarone, riisi, tatart. Tuleb varuda seda, mida pere sööb. Ei ole mõtet osta koju 10 kilo tatart, kui kodus keegi seda ei söö,» õpetas ta.

Nii saab ka varusid jooksvalt kasutuses hoida ja ootamatus olukorras ei pea hakkama sööma kümme aastat vanu kaerahelbeid, mida keegi pole seni tahtnud.

Mõttekas on varuda ka konserve ja purgisuppe, sest need on hädapärast söödavad ka ilma küpsetamata. Kui elektrit on, siis on abi ka sügavkülmast. «Mul on sügavkülm täis juurvilju, marju, pelmeene, frikadelle ja nii edasi. Tean, et paljudel on liha ka sügavkülmas, aga mul on kriisi lihavaruks pigem konservid.»

Kommid pole alati kurjast

Päästeameti soovituste kohaselt tuleks kriisi puhuks varuda ka komme, sest neist saab energiat. Neljaliikmelisel perel võiks nende arvutuste kohaselt olla varuks kolm kilo komme. Selline soovitus rõõmustab kindlasti lapsi, kes hoiavad hea meelega selle varu ka pidevas ringluses.