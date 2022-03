Vene kanaleid võib Eesti teleeetrist veelgi kaduda

TTJA tuvastas, et teleprogrammi RBK eetris on näidatud saateid, mille sisu kokkuvõttes rikub keeldu kutsuda üles õigusrikkumisele, kahjustab ühiskonna turvalisust, sealhulgas riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamist ning kujutab ühiskonna turvalisusele olulist ohtu.

«RBK saadetes on rikutud meediateenuste seaduse nõuet, kihutades meediateenuses Ukraina võimu, armee ja inimeste vihkamisele ja vägivallale ning sellega põhjustatakse ohtu ukrainlaste elule, tervisele ja varale,» leidis amet.

Lisaks sideettevõtetele on ettekirjutuses taasedastajatena käsitletud veebiplatvormi YouTube, mida haldab Google Ireland Limited ning mille kaudu on võimalik teha kanali RBK saated järelvaadatavaks ja millega YouTube kanali saateid ka edastab.

TTJA selgitas Postimehele, et aktiivse töö ja monitoorimisega jätkatakse ning hetkel keskendutakse veel paarile kanalile. «Fookuses olevaid kanaleid vahetame regulaarselt,» sõnas pressiesindaja.

Täna veel eetrisse jäänud Vene kanalite hulk varieerub sõltuvalt sideettevõtjatest. «Mõnel on rohkem, teisel vähem, laias laastus mõned kümned Vene kanalid on siiski alles,» selgitas amet. Olukord muutub aga pidevalt ning lisaks TTJA ettekirjutustele on mitmete telekanalite edastamine viimasel ajal piiratud ka seoste tõttu EL-i kehtestatud sanktsioonidega.