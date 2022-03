Millistes Euroopa riikides suitsetatakse kõige vähem?

Arenenud tööstusega riikide organisatsioon OECD koondab ülemaailmset suitsetamise statistikat, mis mõõdab üle 15-aastaste igapäevasuitsetajate osa rahvastikust. Vaatamata suitsetajate arvu vähenemisele on karm tõsiasi, et Euroopa Liidu riikides suitsetab iga päev iga viies inimene ehk 20 protsenti rahvastikust.

Iga päev suitsetavate täiskasvanute osakaal erineb riigiti enam kui kolm korda. Madalaim on see Põhjamaades (Rootsis, Soomes, aga ka Islandil ja Norras) ning kõrgeim Kreekas, Bulgaarias ja Ungaris. Balti riikidest on Eestis suitsetajaid 17,9 protsenti, Leedus 18,9 protsenti ja Lätis koguni 22,6 protsenti rahvastikust.

Kahtlemata mõjutavad suitsetamist ka erinevad piirangud – alates hoiatustest pakenditel ja väljapanekukeelust kuni reklaamipiiranguteni. Selliseid meetmeid on kasutatud pea kõigis riikides, kus on suitsetajaid keskmisest vähem.

Olulist rolli mängivad ka maksud – mida kõrgem on sigaretipaki hind, seda rohkem kaaluvad inimesed suitsetamisest loobumist. Kui Eestis maksab Numbeo.com andmetel pakk Marlboro sigarette 4,95 eurot, siis näiteks Islandil tuleb selle eest tasuda 10,55 eurot ja Norras 13,84 eurot.

Foto: OECD

Aktsiiside puhul on oluline vaadata ka varimajanduse osakaalu. Nimelt ei pruugi see meetod suitsetamisest loobumise motiveerimiseks töötada näiteks Valgevene või Venemaaga piirnevatel riikidel, kuna salasigarette on kerge riiki smugeldada. Samuti on sigaretipaki hind nii mõneski riigis taskukohasem kui näiteks Eestis.

Sigarettidest loobumisel on oluline roll asendustoodetel, nagu e-sigaretid, kuumutatavad tubakatooted ja teised sarnased tooted. Näiteks Islandi valitsus oli maailmas esimene, kes võttis vastu e-sigarettide reguleerimise seaduse. Rootsis on vabalt kättesaadav snus (ehk mokatubakas) ning Ühendkuningriigis on riikliku tervisepoliitika üks osa sigaretist loobumine e-sigareti abil koos nõustamisega.