Tuntud kiirtoidukett sulgeb kõik oma restoranid Venemaal ja Valgevenes

Kokku on Venemaal 39 ja Valgevenes 4 Hesburgeri restorani. Ukrainas Kiievis on Hesburgeril 7 restorani ja 100 töötajat, kellest osa käib tööl. Valmiv tasuta toit toimetatakse kohalike abiorganisatsioonide kaudu lastekodudele, hooldekodudele ja abitöötajatele. Tavakülastajatele on restoranid suletud.