Eesti inimesed ostavad aegsasti seemneid kokku

Seemnete müük algas sel aastal varem, kui eelmisel hooajal ja käib juba mõnusa hooga. «Ju on pikk lumine talv rohenäppudes tekitanud igatsuse kevade järele ning kallinev toidukorv on toonud oma mõjud,» arvas Jõe.

Tema sõnul võiks uuesti proovida ka pastinaaki kasvatada. Pastinaagi kaaliumirikast juurt kasutatakse mitmete restoranide menüüdes ja selle kasvatamine on lihtne nagu porgandil. Põnevad on veel muskaatkõrvits, redis Rudolf, mis ei lähe kibedaks ja annaks rõdul kasvatada.

Põnevad on ka Rootsis kasvatatud rohelise läätse seemned ja vana kultuurtaim põld-kapsasrohi e naeris, mille juurvili meenutab välimuselt suurt lapikut redist, aga viljaliha on mahlane ja mahe.

«Tänapäeva uued elamud on terrasside ja mõnusate siseõuedega, peenrad on kolinud pottidesse ja erinevatesse kastidesse ning me eeldame taimedelt nii silmailu, kui ka lisa toidule,» kinnitas Jõe. Lisaks aiaomanikele kasvatavad endale maitserohelist nüüd ka korteriinimesed kas aknalaual või suvel rõdul. Üks ostetumaid ürdiseemneid on sel aastal olnud koriander ja idamaine salatite segu baby Leaf. Lehtsalatitest on üks maitsvamaid sorte frillice, varajane jääsalat.