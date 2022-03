Selver ja Prisma on Ukraina tooted teinud lihtsalt leitavaks

«Huvi Ukraina toodete vastu on väga suur. Selverites on mõnedes kohtades riiulites juba tühjad kohad. Kahjuks hakkavad osad tooted ka otsa saama, kuna kauplustesse jõuavad tooted Euroopa vaheladudest. Selveris teeme omalt poolt kõik, et valikut elujõulisena hoida ja müüa edaspidigi Ukraina lipumärgi all head valikut toidukaupu. Kutsume üles Eesti inimesi neid tooteid avastama ja ostma ning seeläbi Ukrainat toetama,» ütleb Selveri juht Kristi Lomp.