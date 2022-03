Kuidas sõda Ukrainas hinnatõusule kaasa aitab?

1. Toasoe võib veelgi rohkem maksma hakata

2. Toit läheb kallineb

3. Kodulaen võib minna kallimaks.

Hinnatõus on kiire nii Euroopas kui Ameerikas. Statistikaamet teatas täna, et Eestis on kaubad ja teenused aastaga kallinenud 12 protsenti. USAs on aastane inflatsioon tõusnud 7,5 protsendini. Keskpangad sihivad aga nii 2-protsendilise inflatsiooni suunas ning kiire hinnatõusu pidurdamiseks on kombeks tõsta intressimäära. Kui laenamine on kallim, on inimestel vähem raha mida kulutada ning see pidurdab hinnatõusu. Lõviosa kodulaen Eestis on seotud euriboriga. Hetkel on see veel negatiivne, kui euribor liigub üha lähemale nullile. Euribori tõus võib keskmise kodulaenu koguni kuni 300 euro võrra kallimaks teha.