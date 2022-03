Kaupluseketid kinnitavad: lagedad tatraletid on ajutine nähtus

Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg märkis, et praegu ei ole märgata tavalisest suuremat ostmist või kaupade varumist, ning selleks ei ole ka põhjust – kõik kaubatarned liiguvad tavapäraselt ja pidevalt.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel kinnitas, et mingil määral on kasvanud nõudlus kuivainete järele, kuid müügikoguste kasv ei ole ligilähedalgi 2020. aasta märtsikuu ostubuumiga.

Võib-olla on inimesed pidevast kriisist väsinud, aga võib ka olla, et eelmisest korrast on kuivaineid ja konserve piisavalt varutud.