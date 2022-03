Eesti, Soome ja Rootsi apteegid on jooditablettidest tühjaks ostetud

Rootsis on viimase nädalaga kolmandiku võrra kasvanud kõigi retseptiravimite müük, sest inimesed vaatavad koduseid varusid üle, vahendab Sydsvenskan. Pärast seda, kui Venemaa Ukrainat ründas, kasvas jooditablettide müük Rootsis hüppeliselt ning kõik, mis müüa oli, müüdi ära.

Soomes on seis sarnane. Viimastel nädalatel on olnud suur nõudlus jooditablettide järele ning nädalas ostetakse nüüd sama palju jooditablette kui tavaliselt terve aastaga. «Me ei tea, kui palju me oleksime neid müünud, kui jooditablette oleks rohkem saada olnud,» vahendab Yle Yliopiston Apteekki apteekri Eero Suihko sõnu.

Sama lugu on ka Eestis, kuigi keskkonnaamet toonitab, et jooditablettide järgi vajadust ei ole. «Jooditableti võtmine on vajalik vaid siis, kui on toimunud tuumaõnnetus ja inimene on õnnetuspaigale lähedal. Kiirgustase Eestis ja Euroopas üldiselt ei ole aga tõusnud, samuti ei ole juhtunud tuumaõnnetust. Ka Ukraina töötavad tuumajaamad on Eestist niivõrd kaugel, et jooditablettide võtmine Eestis pole mingil juhul vajalik,» ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Tarbijad on olnud veidi teist meelt. Sakala kirjutas, et Viljandi Centrumi Apothekast olid jooditabletid täna otsa saanud, ent apteeker ütles, et neil polnudki neid palju sees. Viljandi Uku keskuse Apotheka farmatseut sõnas, et neil on müügil looduslikud jooditabletid ning huvi ja paanikat pole olnud.

Benu frantsiisijuht Rainer Kaseväli kinnitas, et ka nende apteekides on joodi sisaldavate toidulisandite nõudlus viimase nädala jooksul kasvanud.