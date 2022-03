A Le Coqi emafirma jätkab tegevust Valgevenes

Tehase sulgemine maksaks ettevõttele kolmandiku aastakäibest. Seega ei ole Olvi juhi Lasse Aho sõnul mõistlik Valgevenes tööd lõpetada. «Meil on seal üle 800 töötaja ja me oleme nende ja nende perede jaoks väga olulised. Me ei taha põhjustada neile rohkem raskusi sel niigi keerukal ajal,» rääkis Aho.