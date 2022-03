Sekka häid uudiseid ⟩ Toidukaup pole ammu nii soodne olnud

Lidli kaupluste avamine on sundinud ka teisi toidupoode oma toodete hindu langetama. Meie vaadeldud kaupade osas on kolinal kukkunud kohvi hind. Vähem kui 2 euro eest saab poolekilose kohvipaki kätte nüüd kõikjalt peale Selveri. Prismas, Maximas ja Lidlis maksab kohvipakk koguni vähem kui 1 euro. Varem maksis kõige odavam 500-grammine kohvipakk 1 euro ja 39 senti.

Langenud on ka puu- ja köögiviljade ning liha hinnad. Kuna ostukorvi hinnad teistes kauplustes on võetud päev enne Lidli kaupluste avamist Eestis, siis tasub häid uudiseid poelettidelt veelgi otsida.

Liha, munad ja õli olid kõige taskukohasemad Lidlis, kus nende kaupade eest tuli välja käia 7 eurot ja 74 senti. Seal on nimelt müügil Poolast pärit lihatooted, mis on tublisti soodsamad kui teistes poodides müüdav kaup. Pool kilo kodust hakkliha maksis Lidlis 1 euro ja 59 senti - see on 90 sendi jagu odavam kui näiteks Rimis. Viinereid ja rapsiõli sai seekord kõige odavamalt Selverist.