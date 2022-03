Inimesed rõõmustasid Lidli avamisel Poola õlle ja odava jäätise üle

Ene rääkis, et tema tuli poodi, kuna soovis odavat banaani ja ananassi osta. «Maitseained olid ka väga soodsad. Meil läheb vaniljet kodus palju, küpsetame küllaltki tihti,» rääkis ta. Ene tõdes, et oli neid hindu varem reklaamist vaadanud ja tuli just selle pärast linna.

Vladimir (75) leidis asja avatud poest Rannamõisas põnevaid seadmeid ja juurvilju. «Oleme väga oodanud, et see lahti tehakse. Elame siin lähedal ja juba aasta otsa käime mööda ja ikka ootame kogu aeg,» rääkis Vladimir. Kui ta poodi tuli, siis ta esimese hooga pelgas, et peab väga pikalt sabas seisma, aga poodi sisse sai kiiremini kui ta loota julges.

Tema sõnul on tuled poes pikalt põlenud ning ammu oli aeg kauplus lahti teha. «Võrreldes Soomega on kõik sama. Tööstuskaupade lett on keskel. Teistmoodi on see, et Soomes ei müüda Lidlis viina ja õlu ei ole ka nii kange. Poolas toodetud Arguse õlu oli 5-kraadine. Soomes nii kanget õlut Lidlist ei saa. Ostsin lõhet ka, tulin selle reklaami peale. Panen selle suitsu ja siis on hea. »