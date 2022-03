Homme saab Lidlisse ainult käruga

Loomulikult, kui keegi tuleb lapsevankri või rulaatoriga uuristama, siis ta ta lisaks käru võtma ei pea. Rulaatoriga vanaema ja käruga isa mahuvad poes ka üksteisest mööda minema, mis on mõnus erand. Isegi kaksikute vankriga saab poes kõik kurvid välja võtta.

Ruumi on

Ühest küljest ootab kauplus, et esimesel päeval ikka oleks inimestel huvi asja vastu, olgu maailmas olud millised iganes. Teisalt ei tahaks, et poe avamise tõttu ka koroonaviirus uue hoo sisse saaks. Seega on külastajate arv piiratud ning need, kes parajasti poes on, saavad rahulikult hindu uurida.

Nii mõnigi inimene võib tunda, et päeva rikub see, kui kodupood on oma plaani ringi teinud ja makaronid on seal, kus varem olid puuviljad ning niigi vähest vaimujõudu peab kulutama asjade otsimisele. Lidl lubab, et poe plaan on alati ja igal pool täpselt ühesugune ning midagi kunagi täiesti teise kohta ei tõsteta. Mõnikord võib kauplus olla küll peegelpildis, kuid üldiselt on kõik sama nii Tallinnas, Riias kui Pariisis. Saksa täpsusega on kõik paika pandud ja plaanitud ja sellest peetakse kinni.

Piim on välismaine

Samas on Lidli tulek juba põhjustanud meelehärmi kohalikele toidutootjatele. Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul jaemüügituru viimase aja arengud viitavad Eestis toodetud toiduainete tõrjumisele suurte kettide poeriiulitelt ning Lidl isegi ei tahtnud neid oma jutule.

Ja tõsi ta on, Lidl müüb näiteks eriti soodsa hinnaga välismaist kanaliha, mis maksab 2 eurot ja 89 senti kilo. Konkurentide juures peab eestimaise kanafilee eest välja käima 5 eurot. Kohalikel toidutootjatel on Lidli hindadega raske võistelda. Ka eestimaist leiba-saia oli poest raske leida. Odavad piim ja keefir tulevad Saksamaalt. Lidl lubab, et Eestis toodetud toidukaubad on letis.

Tarbijana võib muidugi rõõmustada. Puu- ja köögiviljade osas on Lidl juba oma mõju tunda andnud ning banaan maksab nüüdseks pea kõikides kauplustes vähem kui pool eurot. Veel kuu tagasi oli banaanikilo hind kõikjal vähemalt 89 senti.

Kauba piiksutavad läbi kassapidajad

Lidl rõhutab ka seda, et kõik viljad, mis poes müügil on, oleksid värsked ja just sellised, nagu ostjad ihkavad. Tomatid, banaanid ja kurgid mõõdetakse Läti laos üle – liiga pisikesed või kõverad viljad inimesteni ei jõua. Apelsinidel mõõdetakse koguni seda, kui palju on neist suhkrut ning liiga hapud apelsinid saavad julma hukkamõistu. See tekitab muidugi küsimusi! Mis saab nendest õnnetutest viljadest, mis on hapud, kõverad või muidu kribalad. Lidli nõukogu liige Eestis ja Lätis, Arunas Dzikas tõdes, et taolised viljad saadetakse tootjale tagasi. Viljade hilisem saatus on teadmata.

Lidl on lubanud töötajatele ka viisakat palka maksta ning pakkuda vaheldust. Sama inimene võib nii kaupa välja panna kui pärast kassas olla. Eimese hooga pole poodides iseteeninduskassasid, vaid kaubad piiksutab läbi päris inimene. Introvert, kes on rõõmustanud selle üle, et poes käies mitte kellegagi suhtlema ei pea, võibolla ehmatab. Teised võivad rõõmu tunda.

Viimased aastad on harjumuseks saanud ka see, et toit jõuab ise koju ja selle pärast kuhugi minema ei pea. Lidl esimese hooga e-poodi avada ei luba.