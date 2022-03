Pisteline kontroll avastas gaasipaigaldisega korterites palju puudusi

Selgus ka, et vingugaasiandur puudus 34 protsendil juhtudest. Vingugaasiandur on kohustuslik kõikides hoonetes, kus kasutatakse gaasiveesoojendajat või gaasikütteseadet. Kuna vingugaas on surmavalt ohtlik, on vingugaasimürgistuse ärahoidmiseks töökorras vingugaasiandur elupäästja. Vingugaasi kohta saab lugeda täpsemalt vingugaas.ee lehelt.