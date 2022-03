Apollo TV teeb viis välismaist uudistekanalit tasuta kättesaadavaks kõigile Eesti inimestele

Telekanalite jälgimiseks ei ole pea olema registreeritud kasutaja – need kanalid on Apollo TV-s tasuta kättesaadavad kõigile veebiaadressil apollo.tv.

«Meie soov on jagada objektiivset, aktuaalset ja laiapõhjalist infot Ukrainas toimuva kohta ning teha see meie platvormil kõikidele tasuta kättesaadavaks. Loodetavasti aitab kuuest uudistekanalist tulev infovoog vaatajal kujundada adekvaatse pildi nii Ukrainas kui ka mujal maailmas toimuvast,» selgitas Apollo TV juhatuse liige Pert Lomp.

Lomp lisas, et füüsilise rünnaku kõrval on täies hoos ka infosõda, kus operatiivse ja usaldusväärse info kättesaamine on eriti oluline. «Kuigi Apollo TV on loomise hetkest rohkem keskendunud eestikeelsele kliendile, siis praegustel ärevatel aegadel on meie kohustus tuua usaldusväärne info kõikide Eesti inimesteni, sõltumata emakeelest.»