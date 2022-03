Eestis on poole linna jagu kortereid, mille Venemaal elavad omanikud arveid ei maksa

Schengeni viisa saamiseks on Venemaa elanikud viimase 10 aasta jooksul ostnud imeodavaid kortereid Lääne- ja Ida-Virumaal. Pahatihti on need pärast ostu sinnapaika jäetud ja unustatud ning maksmata arved on aastaid kuhjunud.

Ka täna on Kiviõlis ja Kohtla-Järvel kortereid, mis on müügis 1 500 euroga, ehk siis kinnisvara kohta täitsa muidu saadaval. Kinnisvara omamine Eestis ei garanteerinud küll viisat, aga tegi selle saamise tõenäolisemaks.

Arved on tasumata

«Terve Ida-Virumaa on aastaid vaevelnud Venemaal kodanikest võlgnikega ja palju korteriühistud on siiani hädas isegi maja kütte arvete tasumisel,» rääkis Kairi Raudberg, kes on ühe korteriühistu eesotsas Kundas. Eesti idaotsas on tema kinnitusel poole linna jagu probleemseid kortereid.

Mitme Kiviõli korteriühistu juhataja Sarkis Tatevosjan rääkis Põhjarannikule juba 5 aastat tagasi, kuidas ta on püüdnud Venemaa kodanikelt edutult võlgu välja nõuda. Selliseid omanikke oli tema ühistutes üheksa ning võlad ületasid korterite maksumuse.

Ka Koduomanike keskliidu esimees notar Priidu Pärna tõdes, kohtud on Venemaal elavate võlgnike suhtes hambutud. «Meie tsiviilkohtumenetluse kohaselt tuleb kohtumaterjalid kostjale kätte toimetada, aga Venemaal elavate isikute suhtes on see suht keeruline. Me ei saa ju saata Eesti kohtutäiturit Venemaale võlgnikule ukse taha, kui ta posti vastu ei võta,» tõdes Pärna. Tänaseks on olukord veel keerulisem, sest isegi hea tahtmise juures ei saa Venemaal elavad korteriomanikud arveid tasuda, kuna Venemaa pangad on rahvusvaheliste maksete süsteemist välja lülitatud.

Ühistu võib saada korteri hooldajaks

Raudberg on oma ühistus aasta tagasi teinud läbi protsessi, mille puhul saab hooletu korteriomaniku vara hooldajaks ühistu. Siis saab ühistu taolist korterit näiteks välja üürida ja selle arvelt võlgu katta.

Kohus võib määrata ühistu taolise vara hooldajaks, kui omaniku asukoha või elusoleku kohta puuduvad pikema aja jooksul andmed. «Kui pikk see aeg peab olema, seadus otse ei ütle,» selgitas Pärna.

«Täna andsin advokaadile veel kaks Venemaa kodanikust võlglast kelle korteri kohta taotleda vara hooldust et saaks need korterid samuti üürida välja ehk just Ukrainlastest põgenikele,» kirjeldas Raudberg ning kutsus teisi korteriühistute juhte sama tegema. «See on võimalus lahendada probleem ühistu Venemaa kodanikust võlgnikuga ja samas on see ka heategu Ukraina põgenikust perele, sest vaevalt peredel oleks mugavam elada suurtes pagulaskeskustes kokku surutult ühte tuppa.»

Kohus ei võta omanikult vara ära

Varale hooldaja määramine käib kohtu kaudu ja Pärna kinnitusel ei tohiks see üleliia keeruline olla. Kõige rohkem võiks see aega võtta paar kuud. Riigilõiv on kohtus 50 eurot.