GRAAFIK ⟩ Lidl heidab konkurentidele kinda

Lätis avas Lidl esimesed kauplused 2021. aasta oktoobris. Siis sai kilo banaani kätte kõigest 39 sendi eest, värske kurgi kilo eest pidi välja käima 75 senti. Võrdluseks: kuu aega tagasi maksis Prismas banaanikilo 86 senti, nüüd on see langenud pea poole võrra.

Ka Eestis tuleb Lidl välja samasuguste avamishindadega nagu Lätis. Võrreldes kohalike kauplustega on mõni kaup eriti soodne. Näiteks pool kilo jahvatatud kohvi maksab kõigest 95 senti. Seni sai kõige taskukohasema kohvipaki Prismast, kus see maksis eelmisel kuul veel 1 euro ja 39 senti. Tänaseks on kohvipaki hind Prismas langenud 99 sendile.