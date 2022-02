FOTOD ⟩ Selver jätkab häirimatult Venemaa ja Valgevene kaupade müüki

Selveri kinnitusel ei ole neil kaubandussidemeid Valgevene ega Venemaaga – tooted pärinevad Eesti edasimüüjatelt, kes on nende toodete eest juba tasunud ja kelle ladudest on need kauplustesse jõudnud.

«Me lõpetasime Vene ja Valgevene toodete hankimise, aga olgu öeldud, et selle otsusega ei tee me liiga nimetatud riikidele, vaid Eesti ettevõtjatele, kes on nende kaupade eest juba tasunud. Otsus loobuda meie sortimentis alla üheprotsendise osaga Vene ja Valgevene kaupade sisseostust on meie väike ja sümboolne toetus Ukraina inimestele,» kommenteeris Selver.

Kaubad Selveris FOTO: Erakogu

Kõik suuremad kaupluseketid on teatanud, et loobuvad Venemaal toodetu müügist. Lõviosa kette on Venemaalt pärit kauba oma valikust juba ka eemaldanud.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel tõdes, et Maxima töötajad nägid terve nädalavahetuse vaeva, et oma 83 kaupluses korjata letilt Vene ja Valgevene päritolu tooted.

«Enamus nendest toodetest on asendatud teiste toodetega. Kuna aga meie kauplustes on tuhandeid nimetusi, mille hulgast tuli Vene ja Valgevene kaup üles leida, siis võib juhtuda, et mõni üksik toode võib olla kuskile alles jäänud,» ütles ta.