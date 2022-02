Sanitex eemaldab tootevalikust Venemaa ja Valgevene päritoluga kaubad

«Sanitex lõpetab Venemaa ja Valgevene päritolu kaupade müügi Eesti, Lätis ja Leedus. Usun, et tänases olukorras on eriti oluline, et kõik Eesti ettevõtjad oleksid ühiselt meelestatud ja solidaarsed,» ütles Sanitex OÜ juhatuse liige Eigo Siimu pressiteates.