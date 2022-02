Teleoperaatorid ootasid Vene propaganda eemaldamiseks riigi suuniseid

Justiitsminister Maris Lauri (RE) teatas nii sotsiaalmeedias kui ka Postimehele, et Vene meediakanalite tegevus Eestis tuleb lõpetada ja seda tuleks teenusepakkujatel nagu Elisa ja Telia Eesti teha kiiresti. «Putin ja Lukašenka panevad toime kuritegu rahu vastu ja sellel on rahvusvahelised tagajärjed. Seda teevad ka vene kanalid, täna peale invasiooni algust on see üheselt selge,» sõnas ta eile.