Elisa ja Telia lõpetavad koostöö Vene kanalite edastajaga, RTR aga jääb. Mis saab hinnast?

Leping lõpeb ühe edastajaga, teisega aga jätkub

Tänane otsus on eeskätt majanduslik, mitte poliitiline – ajendiks Läti kohtuotsus, mis märkis, et kanalite edastusega on rikutud Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioone. «Tekkimas on kurioosne olukord, kus Vene riiklik propagandakanal jääb sisuliselt ainsa suure Vene kanalina siinsete inimeste meelsust mõjutama,» kommenteeris pikaaegne telejuht, Duo Media Networksi juhtiv Jüri Pihel.

Elisa tegi järelpärimise rahapesu andmebüroole

Teenusepakkujaid saatis seni kriitika

«Selle olukorraga ei saa leppida, et ühelt poolt on Eesti hädas Vene propagandaga ja samas võetakse Eesti inimestelt raha ka näiteks Vene riiklike uudiste ja kommentaaride edastamise eest Eestis. Kuidagi skisofreeniline olukord, mida peaksid ülalpool nimetatud operaatorid lahendama ja oma põhipaketid ümber tegema,» sõnas eurosaadik Urmas Paet (RE).

Kaduvatele kanalitele otsitakse asendust

Telia ja Elisa kliente huvitab, kas Vene kanalite kadumine ka teenuse tellijatele odavamaks muudab. Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neidorf kinnitas, et praegu on seda veel vara öelda. «Hetkel käib töö selle nimel, et leida kaduvate kanalite asemele uut ja põnevat telesisu. Milline see sisu täpselt olema saab, on veel vara öelda, kuna analüüsid ja läbirääkimised on käimas,» rääkis ta.