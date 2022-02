Jeep hakkab selle aasta lõpust Eestis müüma vaid hübriide

Vaid hübriide hakatakse selle aasta lõpust müüma ka teistes Balti riikides, Põhjamaades, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Portugalis, teatas United Motors AS.

Tootja teatel viis selle otsuseni laetavate neljaveoliste hübriidide edu maailmaturgudel ning see on autotootja sõnul järjekordne samm täielikul üleminekul elektriautodele Euroopas.