OOTAMATU TEADE ⟩ Globaalse haardega hotelliportaal sulgeb aprillis Eesti veebilehe ja kõik kasutajakontod

Kui inimesel on praegu eelseisev Hotels.com-i broneering, saab ta siiski oma peatumise lõpule viia. «Kui sul on vaja oma tulevases broneeringus muudatusi teha, palume seda teha hiljemalt 31. märtsiks 2022. Sulgemise tulemusena ei saa pärast 31. märtsi 2022 meie veebisaidil ega mobiilirakenduses broneeringus muudatusi teha,» tõdes portaal. Kui klient soovib aga teha uue hotellibroneeringu, peab ta broneerima ja lõpetama oma majutuse hiljemalt 31. märtsiks 2022.

«Palun võta vastu meie vabandused – me teame, et see on ootamatu muudatus, mis mõjutab sinu reisiplaane,» teatas firma.