Wolt Market avas Kristiines «pilvepoe»

Pood on juba neljas omataoline Eestis, hiljuti laieneti ka Tartusse. «Eestlased on Wolt Marketi väga hästi vastu võtnud, selle kinnituseks on meie jõuline laienemine nii pealinnas kui ka Tartusse. Hiljuti Tartus Karlova linnaosas avatud pood on meie rõõmuks klientidele hulgas väga populaarne. Oleme ka pealinnas uue poe avamisest põnevil,» ütles Wolt Marketite välisturgudele laienemise eest vastutav Olli Rissanen.