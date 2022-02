Mobire: Citybee plaanitav tellimuspõhine autorent pole midagi uut

CityBee teatas reedel, et toob Eesti turule tellimuspõhise autorendi teenuse, mis hakkab klientidele pakkuma pikaajalist autorenti. Valma hinnangul sisenevad nad turule, kus on juba mitmeid tugevaid konkurente ning näeb CityBee uue teenuse puhul kitsaskohti.

«CityBee andis pressiteate vahendusel teada, et toob Eestisse pikaajalise autorenditeenuse, sest Eesti turul puudub neile konkurents. Teadet lähemalt lugedes aga tundub, et uus teenus on küllaltki sarnane täisteenusrendile, mida on Eestis pakutud juba aastakümneid. Lihtsalt teenuse nimetamine subscription based (tellimuspõhiseks - toim.) teenuseks on uus ning sellega ilmselt tarbijate poolehoidu ka võita üritatakse,» ütles Valma.

Valma sõnul võib ka olla, et CityBee juht Lukas Jurkšaitisil puudub teadmine, mida kujutab endast auto täisteenusrent ning mil määral sarnaneb see nende uue teenusega.

Kliente kaotada ei karda

«Täisteenusrent on pikaajaline autorent, kus sarnaselt CityBee uuele teenusele kajastuvad kõik sõiduki halduskulud ühes fikseeritud kuumakses. Mobire on seda teenust Eestis pakkunud juba 20 aastat ning seega oleme läbinud kõik kasvuvalud ja saavutanud teatava turupositsiooni,» selgitas Valma. Ta lisas, et oma kliente Mobire kaotada ei karda, sest näeb siiski kahe teenuse vahel teatavaid erinevusi.

«Kui CityBee küsib uue teenuse eest sissemakseks 1000 kuni 4000 eurot, siis Mobire seda ei nõua. Just sissemakse puudumine on üks põhjuseid, miks täisteenusrenti eelistatakse liisingupakkujate asemel, sest viimased küsivad tuhandetes eurodes sissemakset,» tõi Valma välja. Ta usub, et sellise summa küsimine võib osutuda üheks peamiseks kitsaskohaks, kuna Eesti tarbija on tema hinnangul autoliisingu usku ning sissemakse vajaduse puhul eelistab kindlasti liisingut.

Lisaks võib teiseks kitsaskohaks osutuda autopark ehk see, kas inimestele pakutakse sõidukeid, mida nad ootavad. «Eestlased on ääretult bränditundlikud ning kindlate sõidukimarkide ja -tüüpide usku. Kindlasti peavad uustulijad sellega arvestama,» sõnas Valma.

Kuigi hetkel pole teenuse hinnad Eestis veel avalikud, siis usub Valma, et suurt hinna dumpingut (hindade allalaskmist - toim.) ei tule. «Sõiduki väljaostmine ning selle eest hoolitsemine on kulukas. Kui ettevõtte eesmärk pole just kahjumlikult tegutseda, siis ei saa üllatavalt madalaks hindu lüüa. Siiski, kui sarnase teenusega peaks Bolt turule tulema, võib kõike juhtuda,» sõnas Mobire Groupi tegevjuht.