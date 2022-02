Kauplused: jaeketid ei saa olla ainsad, kes vastutavad

Maxima Eesti kommertsjuht Martynas Pikelis kinnitas, et nende tarnijad, kes sõlmivad 2021. aastast uusi lepinguid, peavad kinnitama, et järgivad Maxima käitumiskoodeksis kirjeldatud punkte. Näiteks oodatakse tarnijatelt kõigile töötajatele vähemalt kohaliku miinimumpalga maksmist. Samuti peaksid tarnijad tagama, et hoidakse ära olukorrad, mis võiksid viia füüsilise või vaimse vägivallani.

Ta lisas, et Viimasel paaril aastal on ette tulnud ka reaalseid juhtumeid, kus Maxima lõpetas koostöö Baltikumi päritolu tarnijaga, kes ei täitnud kontserni nõudeid tarnijatele.

Samas ei saa Pikelis sõnul jaeketid olla ainsad, kes vastutavad selle eest, et nende kauplustes müüdavad tooted on kogu tarneahela ulatuses toodetud vastutustundlikult. «Lõppude lõpuks on tootjad need, kes panevad paika hinna, millega nad oma tooteid jaekettidele müüvad. Me ei saa kommenteerida nende kulustruktuuri, kuid eks nende määratud hinnad sõltuvad ka sellest, mida teeb tooraine hind maailmaturul. Kui tooraine hinnad tõusevad, tõstavad ka tarnijad ostuhindu.»

Prisma Peremarket aga kuulub kaubanduskontserni S-Grupp ning vastutustundliku ettevõtluse valdkond on ettevõtte kinnitusel kogu grupis väga olulisel kohal.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski oli nõus sellega, et mida lähemalt pärineb tarbijate toit, seda keskkonnasäästlikum ja kestlikum on ka kaupluse tegevus. Rahvusvaheliste kettide valikus, kes ka Eesti turul tegutsevad, suureneb aga hinnasurve kasvades aina enam importtoodete osakaal. «Kahjuks satub samal surve alla kohalik tootja, kelle kaubad halvemal juhul nende kettide valikust välja arvatakse. Selliseid olukorrad on praegustes oludes juba ka realiseerunud.»