Näpunäited vanematele, et laps nutitelefonis raha laiaks ei lööks

Ja kas kuidagi on võimalik ka soovimatuid oste tagasi pöörata? Näpunäiteid jagab Citadele panga ekspert.

«Kuna nutitelefone ja tahvelarvuteid kasutavad lapsed juba paari aasta vanuselt, pole just palju neid, kes ei tea, kui rikkalikku rakenduste valikut pakub App Store, Google Play või Huawei AppGallery,» märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

«Paar eurot kuus kvaliteetse rakenduse eest võib tunduda õiglane hind, kuid kui vanemad ei ole teadlikud, et nende lapsed on tellinud mitme rakenduse tasulised teenused, võib raha kontolt väikeste ülekannetena regulaarselt kaduda ja aasta lõpuks koguneb sellest kokku juba üpris suur summa.»

Kontrolli lapse ja enda telefoni seadeid

Kui lapse enda telefonis võib maksmise võimalus olla juba välja lülitatud, siis üle tasuks kontrollida ka lapsevanema enda nutiseade. «Üsna sageli tuleb ette olukordi, mil laps kasutab vanemate nutiseadmeid – kui tal veel oma telefoni pole, enda telefoni aku on tühi või ei saa ta muul põhjusel oma seadet kasutada. Sellisel juhul on hea mõte kontrollida oma seadeid ja teha kindlaks, kas nutitelefonil, mille oma lapsele annate, on juurdepääs teie finantsteabele nagu pangakaardi andmed, juurdepääs internetipangale jne,» lausus Hakiainen.

«Lastel on uskumatu võime endalegi arusaamata seadmeid lukustada, tellida uusi rakendusi või helistada kõikidele teie telefoniraamatust olevatele kontaktidele. Seega tasuks kindlasti vältida olukorda, kus olete salvestanud oma pangakaardi info viisil, et seda kasutatakse automaatselt ka järgmistel ostudel,» selgitas Hakiainen.

Üldjuhul tuleks juba varakult lastele õpetada finantsandmete tähtsust ja selgitada, millistes olukordades võib isikliku pangakaardi ja muid siduvaid andmeid jagada ning millistes mitte. Samuti on oluline selgitada lapsele näiteks Mobiil-ID või Smart-ID autentimise tähendust ja mitte mingil juhul anda lapsele juurdepääsu nendele autentimisvahenditele.

Kasuta lapse tegevuse jälgimise võimalust

Üks esimesi samme laste tegevuse jälgimisel oleks aktiveerida vanemliku järelevalve funktsioon, mis on kättesaadav nutitelefonides või rakenduste poes (nt Google Play parental controls). See võimaldab kinnitada nii erinevate äppide allalaadimist kui oste ja tellimusi. Kui vanemaprofiil on määratud pere telefonisüsteemi põhi- ehk administraatoriprofiiliks, on võimalik lisaks tegevuste jälgimisele lapse telefonis, saada teavitusi ka uute rakenduste installimise faktile sel ajal, kui laps kasutab mõnda vanema seadmetest.

Lülita sisse märguanded

Kui lasete lapsel kasutada oma seadmeid on samuti oluline aktiveerida märguanded, mis teavitavad rakenduste allalaadimisest ja maksete kinnitamisest. See võimaldab kohe pärast seadme kasutamist saada kokkuvõtlik ülevaade lapse tegevustest telefonis ja vajadusel tellitud teenustest kiiresti loobuda.

«Esialgu võib tunduda, et igast tegevusest teavitav helisignaal on tüütu ja häiriv. Kui aga võsuke peaks mitmes rakenduses või mängus valima tasulisi teenuseid, võib paar eurot kuus siit ja sealt aasta arvestuses kokku anda märkimisväärse summa,» ütles Citadele ekspert.

Lepi kokku lubatud mängudes

Kõige parem oleks juba varakult lastega kokku leppida konkreetsete kasutatavate rakenduste/mängude hulgas, näiteks kolm kuni neli rakendust, mida neil on lubatud kasutada. See võimaldab vanematel lisada lubatud rakenduste loendisse mänge, mis ei luba teha täiendavaid oste, vähendades seega rahalise kahju riski.

Kas ja kuidas on võimalik raha tagasi saada?

Rakenduste tellimisel nõuavad Visa ja Mastercard väga sageli turvalist autentimismeetodit (secure authorization), mis tähendab, et iga sisselogimine või ost tuleb kinnitada kahefaktorilise autentimisega Mobile Scani, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Hakiainen rõhutas, et neid juurdepääsukoode ei tohi kunagi anda teiste isikute käsutusse. Kui tehing on kinnitatud turvalise autentimismeetodi abil, ei ole pangal alust tehingut vaidlustada.

«Kui aga klient on kindel, et pole tehingut kinnitanud, tuleb alustada pöördumisega kaupleja poole, kirjutada avaldus rakenduse arendajatele ja selgitada toimunut – näiteks on ostu kinnitanud laps või kui antud olukord on kujunenud mingi apsaka läbi. Kui rakendus on seaduslik ja meeskond vastutulelik, võib dialoog olla viljakas ja olukord saab lahendatud,» märkis Hakiainen.