UURING ⟩ Kaupluseketid isegi ei väida, et makaron ja vorstid on õiglaselt toodetud

Tarbijatena saame teha halvemaid või paremaid valikuid, kuid poes käies on võimalik ikkagi osta ainult seda, mida seal pakutakse. Nii on kauplusekettidel oluline roll tagamaks, et igaühel meist oleks võimalik teha vastutustundlikke valikuid ning aidata kaasa sellele, et ka tootjad saaksid oma õiglase töötasu.

Ostupraktikate võrdlus FOTO: MTÜ Estwatch

Uuringu autor Kadri Org tõdes, et tarbijate võimalused ettevõtteid parimate valikute poole suunata on kasinad. «Turumajandus põhineb küll arusaamal, et nõudluse defineerib turg ehk tarbijad, kuid samas on olukord praegu selline, et isegi kui tarbija soovib teha vastutustundlikumat valikut, siis on võimalik valida ikkagi vaid nende kaupade vahel, mida poelettidel tegelikult pakutakse.»

Pood teab tarbijast oluliselt paremini, kust kaup tuleb ning kuidas see on toodetud. «Seetõttu peaks pood olema see, kes tagab, et tarbija ei peaks valima eetiliste ja ebaeetiliste toodete vahel,» selgitas Org.

Üks võimalus, mida tarbija teha saab, on eelistada kohalikke tooteid, mille puhul on teada või võimalik tootja kindlaks teha. Pikema tarneahelaga toodete puhul tasuks eelistada neid, millel on vastutustundlikkusele viitavad kolmanda osapoole kontrollmärgised.

Vähestel ettevõtetel suur võim tarbijate üle

Kogu Euroopas koondub väheste suurte toidupoekettide kätte aina suurem turuosa. Nii on üksikutel ettevõtetel üha suurem võim nii tarbijate kui ka tootjate üle. Ja silmas pidades tarbija peamist huvi osta soodsa hinnaga kvaliteetset kaupa, pole ka imeks panna, et kaupluseketid püüavad pakkuda võimalikult madalate hindadega toidukaupu.

Seda kehvemas seisus on toidu tootjad, eriti need, kes elavad madalama sissetulekuga riikides, kust toiduained sageli pärinevad. Nii on tootjatel raske oma elujärge parandada. See kõik aitab kaasa sellele, et sagenevad töötajate õiguste rikkumised, inimõiguste rikkumised ning hoolimatu käitumine keskkonna suhtes.

Kaupluste ostupraktikate võrdlus FOTO: MTÜ Estwatch

Suur osa turust käputäie kauplusekettide käes

Sarnaselt teistele Euroopa riikidele on ka Eestis suurem osa jaekettide turust koondunud väheste ettevõtete kätte. 2020. aasta andmete põhjal moodustasid 88 protsenti turust Coop, Selver, Rimi, Maxima Prisma, Grossi Toidukaubad ja Meie Toidukaubad. 2022. aastal on turule sisenemas ka Saksamaa poekett Lidl.

Tarbija, kellel niigi eelarve pingul, ei pööra seda sorti küsimustele ka liiga palju tähelepanu. Kui mõni Eesti inimene tahab teha õiglasemaid valikuid, siis on see päris keeruline.

Org hindas kauplusekette eestikeelsete allikate põhjal, mis olid avalikult kättesaadavad. Sellest selgub, et Eesti toidupoeketid arvestavad ja maandavad tarneahelates inimõiguste ja keskkonnaga seotud riske kas vähe või üldse mitte.

Uuritud ettevõtetest on kõige enam pööranud vastutustundlikkusele tähelepanu Rimi (32 protsenti kõikidest punktidest), järgnevad Selver (19 protsenti), Prisma (18 protsenti), Coop (9 protsenti) ning Maxima (5 protsenti).