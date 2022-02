Ulata abikäsi: millist Ukraina kaupa Eestis osta saab?

Kõik suuremad kaupluseketid müüvad Ukrainas toodetud Chumaki kastmeid. Lisaks ketšupitele on seal saada näiteks prantsusepärane kaste sinepiga ja küüslaugukaste. Chumak on Rootsi-Ukraina toidutootmisettevõte, mis asub Hersoni oblastis.

Ukrainas on toodetud ka mõned Vikstali kaubamärgi alla müüdavad kuivikud, krõbinad ja küpsised. Samas, mõned neist on jälle Venemaalt, nii on nendega on asjalood keerulised. Näiteks vahvlid, mida toob maale Eestimaine Vikstal OÜ, on kirjade järgi pärit Ukrainast. Sama kaubamärgi moonirõngikud tulevad aga Venemaalt.