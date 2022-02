Mida valentinipäevaks – lilli, komme või hoopis korralikult piitsa?

Püha Valentini päeva tähistatakse nüüdseks kõikjal maailmas, aga tavad on sageli väga erinevad ja neil pole mõnikord mingit seost romantikaga. Kui Euroopas on peamiselt tegu paarikeste kudrutamisega, siis USAs on see samavõrd seotud koolilaste sõprusega ning Jaapanis kingivad naised oma ülemustele kompvekke. Valentinipäeval on palju vorme, paganlikust festivalist turundustrikini.