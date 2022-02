Inimesed võitlevad hinnatõusuga ja loobuvad asjade ostmisest

«Mulle oleks meeldinud osta uus diivan, aga hindu vaadates jääb see ära,» tõdes ta. Kuna ka USAs on inflatsioon kiire, eelmisel aastal tõusid hinnad 7 protsenti, kogub asjade tasuta vahetus populaarsust. USAs jagatakse asju Facebooki gruppides Buy Nothing ja veebilehel Freecycle. Buy Nothig projekti liikmete arv on üle maailma kasvanud juba 5,3 miljoni inimeseni.